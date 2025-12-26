Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas.

Desde la madrugada del sábado, se espera una desmejora en las condiciones del tiempo con tormentas, algunas puntualmente muy fuertes, al norte del Río Negro. Habrá mejoras temporarias durante el día, indicó Meteorología.

Las tormentas más importantes volverán a desarrollarse a partir de la mañana del domingo, afectando nuevamente la zona norte. Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes, el tiempo comenzará a mejorar.

En todo el período, se esperan acumulados de lluvia entre 40 y 80 milímetros, con valores puntuales que podrían superar los 100 milímetros.

En zonas de tormentas también se podrán registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

ALTAS TEMPERATURAS

Durante los próximos días se registrarán altas temperaturas en todo el país, con valores máximos que oscilarán entre 31 y 35°C.

A partir del lunes, las temperaturas máximas, principalmente al sur del Río Negro, comenzarán a ascender, alcanzando valores puntuales de entre 36 y 38°C.

Esta situación se mantendría, en principio, hasta el jueves 1º de enero de 2026.

En cuanto a las mínimas, se esperan valores a nivel país entre 14 y 18°C. Por eso, no se configuraría una ola de calor.

Además, no se prevén valores elevados de humedad, por lo que las sensaciones térmicas serán similares a las temperaturas previstas.