Un accidente fatal ocurrió sobre la hora 18:30 de este sábado, próximo a arroyo Bequeló, en el kilómetro 4,300 de la ruta 14, en Soriano.
Dos ocupantes de una moto murieron al ser atropellados por una camioneta en Soriano
El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 4,300 de la ruta 14, en Soriano. Tras chocar la moto, la camioneta volcó y su conductor quedó herido.
Según informó la Policía Caminera, una camioneta chocó de forma frontolateral con una moto en la que estaban dos ocupantes. Ambas víctimas murieron, al tiempo que el conductor de la camioneta resultó lesionado.
La camioneta quedó volcada sobre un costado de la ruta. Las causas del accidente están bajo investigación.
Seguí leyendo
Evacúan a 22 ancianos de un residencial luego de que se incendiara un taller lindero
De momento, las autoridades no han brindado más información.
El accidente ocurrió casi a la misma hora que otro fatal en Rivera. En ese caso un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas tras el choque de dos autos, en ruta 5.
Temas de la nota
Lo más visto
RÍO URUGUAY
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
METEOROLOGÍA
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
meteorología
Varias localidades bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
ubicada
Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
cambios
Dejá tu comentario