Dos ocupantes de una moto murieron al ser atropellados por una camioneta en Soriano

Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 14, Soriano.

Un accidente fatal ocurrió sobre la hora 18:30 de este sábado, próximo a arroyo Bequeló, en el kilómetro 4,300 de la ruta 14, en Soriano.

Según informó la Policía Caminera, una camioneta chocó de forma frontolateral con una moto en la que estaban dos ocupantes. Ambas víctimas murieron, al tiempo que el conductor de la camioneta resultó lesionado.

La camioneta quedó volcada sobre un costado de la ruta. Las causas del accidente están bajo investigación.

De momento, las autoridades no han brindado más información. El accidente ocurrió casi a la misma hora que otro fatal en Rivera. En ese caso un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas tras el choque de dos autos, en ruta 5.