Acribillaron y mataron a un hombre de 33 años en Piedras Blancas; quedaron 28 casquillos en la escena

Un homicidio se produjo sobre las seis de la tarde de este sábado en Azotea de Lima esquina Matilde Pacheco, en Piedras Blancas , Montevideo. La víctima fue un hombre de 33 años, quien fue acribillado.

Si bien el herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, no sobrevivió. Había ingresado allí con múltiples heridas de bala.

Fuentes de la Policía informaron a Subrayado que en la escena fueron incautados 28 casquillos, además de una moto.

Seguí leyendo Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre

El crimen está bajo investigación del Departamento de Homicidios. El o los autores, se encuentran prófugos.

Al momento la Policía no ha brindado más información sobre el caso, que ocurre en medio de una ola violenta: desde el martes, nueve homicidios han ocurrido solo en Montevideo. El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado sobre los crímenes. “Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos, estamos en fechas que tradicionalmente concentran homicidios”, señaló.