Evacúan a 22 ancianos de un residencial luego de que se incendiara un taller lindero

Un incendio de importantes dimensiones afectó un taller mecánico, a las seis de la tarde de este sábado, en Juan Carlos Blanco y Dufort y Álvarez, en el Prado.
El incendio comenzó en un taller mecánico ubicado en Juan Carlos Blanco y Dufort y Álvarez, en el Prado. No hubo personas heridas.
En consecuencia, 22 ancianos de un residencial lindero fueron evacuados, al igual que vecinos de otras casas aledañas. No hubo personas heridas, supo Subrayado.
De acuerdo con la información primaria, el fuego comenzó en un vehículo. Y se propagó por todo el galpón, que tuvo pérdidas importantes. La estructura era de madera y techo liviano, de 20 por 20 metros.
Acudieron al lugar bomberos de destacamentos del Centro y de Belvedere.
cambios
