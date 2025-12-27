RECIBÍ EL NEWSLETTER
Accidente fatal

Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera

El accidente fatal ocurrió a última hora de la tarde de este sábado en el kilómetro 479,500 de la ruta 5, en Rivera.

Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 5, Rivera.

Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 5, Rivera.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió minutos antes de las seis de la tarde de este domingo en el kilómetro 479,500 de la ruta 5, en Rivera. El choque fue entre dos autos, uno de matrícula uruguaya y otro de matrícula argentina.

La Policía Caminera informó que el único ocupante del vehículo uruguayo murió en el lugar. Era un hombre mayor de edad.

En tanto, en el otro vehículo circulaban cinco personas, que resultaron con heridas de diversa entidad.

imagenes aereas muestran la magnitud del incendio en melilla, que se reactivo por el calor
Seguí leyendo

Imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio en Melilla, que se reactivó por el calor

Al momento, Caminera no ha brindado más información.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
meteorología

Varias localidades bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
ubicada

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
cambios

El gobierno decretó cambios en los aportes al Fonasa

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Archivo.
homicidio en montevideo

Acribillaron y mataron a un hombre de 33 años en Piedras Blancas; quedaron 28 casquillos en la escena
Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 5, Rivera.
Accidente fatal

Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera
Foto: Policía Caminera. Accidente fatal en ruta 14, Soriano.
ruta 14

Dos ocupantes de una moto murieron al ser atropellados por una camioneta en Soriano

Dejá tu comentario