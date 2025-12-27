Un muerto y cinco heridos en un choque entre dos autos en ruta 5, en Rivera

Un accidente de tránsito fatal ocurrió minutos antes de las seis de la tarde de este domingo en el kilómetro 479,500 de la ruta 5, en Rivera. El choque fue entre dos autos, uno de matrícula uruguaya y otro de matrícula argentina.
La Policía Caminera informó que el único ocupante del vehículo uruguayo murió en el lugar. Era un hombre mayor de edad.
En tanto, en el otro vehículo circulaban cinco personas, que resultaron con heridas de diversa entidad.
Al momento, Caminera no ha brindado más información.
