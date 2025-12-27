RECIBÍ EL NEWSLETTER
cambios

El gobierno decretó cambios en los aportes al Fonasa

Los pagos por devolución de aportes en 2026, quedarán igual que antes.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El gobierno firmó un decreto para cambiar el aporte al Fonasa de trabajadores y pasivos que ajustará a la baja lo que se devuelve anualmente por pasarse del tope, y que entrará a regir el 1.° de enero. El monto de devolución de aportes de setiembre, se hará en 2026 con el mismo régimen que ha estado hasta ahora, y abarcará a unas 155.000 personas, según dijeron a Subrayado jerarcas de gobierno.

Pero a partir de 2027, la devolución de aportes será para menos cantidad de personas, unas 81.000 según los cálculos oficiales.

Además, en este 2026, los trabajadores no asalariados (unipersonales, profesionales) que pagan aporte al Fonasa hasta un valor “techo” deberán aportar más, porque el cálculo de monto anual queda modificado por el nuevo decreto.

gobierno presento segunda ampliacion de la denuncia contra el astillero espanol cardama
Seguí leyendo

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama

Lo que cambia el decreto del Poder Ejecutivo es el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual. Este viernes, el presidente Yamandú Orsi conversó en el último día de trabajo del año con los periodistas de Casa de Gobierno y comentó líneas generales del decreto que acaba de firmar.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) fue creado por el primer gobierno del Frente Amplio, en 2007, para financiar el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del BPS. Ese fondo es administrado por el BPS y se financia con aportes de trabajadores y patrones.

Los patrones pagan un aporte de 5% sobre los sueldos nominales de sus empleados, y en caso de que eso no llegue a cubrir el costo mensual de cuota mutual de salud, debe pagar un adicional que se llama Complemento de Cuota Mutual.

Los aportes de trabajadores varían según dos franjas salariales y también si tienen cónyuge es hijos; las tasas son 3%, 4,5%, 6%, 6,5% y 8% (según combinación de ingresos, pareja e hijos).

Pero esos aportes tienen un tope anual en función de cubrir la cuota mensual de una mutual y eso surge de cálculos sobre expectativa de vida y otras variables, que es lo que cambia a partir de enero.

Quienes tienen unipersonales pagan hasta el tope, en caso de que lo superen, y dejan de pagar, por lo que nunca tienen aportes en exceso y no requieren devolución. Pero los empleados tienen en su recibo salarial el descuento por la tasa correspondiente, y en el año pueden superar el total, por lo que al año siguiente se le devuelve la diferencia.

En este 2025, los que cobraron devolución por lo aportado en 2024 fueron los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $113.167 nominales, o los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $122.598 nominales.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
ubicada

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Sociedad

Cierra este sábado el zoológico de San José; el espacio será un transitorio para animales rescatados
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Incendio en Melilla este sábado.
Cerca de ruta 5

Se reavivó el incendio de campo en Melilla: van 60 hectáreas quemadas en el segundo día de combate
Foto: Subrayado. Accidente de tránsito en Punta del Este.
Motociclista fallecido

Accidente fatal en Punta del Este: declara el lunes en Fiscalía la conductora que chocó con el motociclista
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
cambios

El gobierno decretó cambios en los aportes al Fonasa

Dejá tu comentario