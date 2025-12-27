El gobierno decretó cambios en los aportes al Fonasa

El gobierno firmó un decreto para cambiar el aporte al Fonasa de trabajadores y pasivos que ajustará a la baja lo que se devuelve anualmente por pasarse del tope, y que entrará a regir el 1.° de enero. El monto de devolución de aportes de setiembre, se hará en 2026 con el mismo régimen que ha estado hasta ahora, y abarcará a unas 155.000 personas, según dijeron a Subrayado jerarcas de gobierno.

Pero a partir de 2027, la devolución de aportes será para menos cantidad de personas, unas 81.000 según los cálculos oficiales.

Además, en este 2026, los trabajadores no asalariados (unipersonales, profesionales) que pagan aporte al Fonasa hasta un valor “techo” deberán aportar más, porque el cálculo de monto anual queda modificado por el nuevo decreto.

Lo que cambia el decreto del Poder Ejecutivo es el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual. Este viernes, el presidente Yamandú Orsi conversó en el último día de trabajo del año con los periodistas de Casa de Gobierno y comentó líneas generales del decreto que acaba de firmar.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) fue creado por el primer gobierno del Frente Amplio, en 2007, para financiar el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del BPS. Ese fondo es administrado por el BPS y se financia con aportes de trabajadores y patrones.

Los patrones pagan un aporte de 5% sobre los sueldos nominales de sus empleados, y en caso de que eso no llegue a cubrir el costo mensual de cuota mutual de salud, debe pagar un adicional que se llama Complemento de Cuota Mutual.

Los aportes de trabajadores varían según dos franjas salariales y también si tienen cónyuge es hijos; las tasas son 3%, 4,5%, 6%, 6,5% y 8% (según combinación de ingresos, pareja e hijos).

Pero esos aportes tienen un tope anual en función de cubrir la cuota mensual de una mutual y eso surge de cálculos sobre expectativa de vida y otras variables, que es lo que cambia a partir de enero.

Quienes tienen unipersonales pagan hasta el tope, en caso de que lo superen, y dejan de pagar, por lo que nunca tienen aportes en exceso y no requieren devolución. Pero los empleados tienen en su recibo salarial el descuento por la tasa correspondiente, y en el año pueden superar el total, por lo que al año siguiente se le devuelve la diferencia.

En este 2025, los que cobraron devolución por lo aportado en 2024 fueron los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $113.167 nominales, o los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $122.598 nominales.