Varias localidades bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla en localidades del norte y del este del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualiza a la hora 18:30 de este sábado.

El fenómeno responde a un frente cálido que afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. “Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, indicó el organismo.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Durazno: Baygorria.

Flores: Andresito.

Paysandú: Beisso, Guichón, Merinos y Orgoroso.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Soriano: Agraciada, Chacras de Dolores, Dolores, Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y Sauce de Batoví.

Aviso especial.

El Inumet emitió un aviso por tormentas y lluvias que afectan al norte del Río Negro. Según el organismo, desde la madrugada de este sábado se registra una desmejora en las condiciones del tiempo, con tormentas que en algunos casos pueden ser fuertes, aunque durante la jornada se esperan mejoras temporarias.

Inumet señaló que las tormentas más intensas volverán a desarrollarse a partir de la mañana del domingo, nuevamente en el norte del país, y que hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes comenzaría un gradual mejoramiento. En todo el período se prevén acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con valores puntuales superiores a los 100, además de rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Además, el organismo advirtió que durante los próximos días se registrarán altas temperaturas en todo el país, con máximas de entre 31 y 35 grados, que desde el lunes podrían alcanzar valores de hasta 38 grados, principalmente al sur del Río Negro. Las mínimas se mantendrán entre 14 y 18 grados, por lo que no se configura una ola de calor, y la humedad no será elevada. Inumet recomendó consultar el Índice de riesgo de incendios y el Índice UV.