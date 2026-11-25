Una turista argentina murió ahogada este miércoles de tarde cuando se bañaba junto a un hombre en la Playa Chihuahua, en Maldonado.

La Prefectura de Maldonado fue alertada sobre las 13:30 horas a través de una llamada al 911 que dos personas se estaban ahogando. De inmediato, personal naval fue desplegado por tierra y por agua hasta la zona del hecho.

Cuando los efectivos llegaron al lugar las dos personas, de entre 30 y 40 años, ya habían sido retiradas del agua. El hombre se encontraba en buenas condiciones, mientras que la mujer era asistida por los bañistas.

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La mujer estaba inconsciente y el personal de Prefectura continuó realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de un equipo médico de emergencia móvil, que se hizo cargo de la asistencia hasta que a las 14:35 constató su fallecimiento.

El hecho ocurrió próximo a una casilla de guardavidas, pero durante el mes de noviembre el servicio funciona los viernes, sábados y domingos; diariamente solo a partir de diciembre.