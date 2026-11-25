La ministra de Industria, Fernanda Cardona, se refirió al precio del combustible y sostuvo que hacia diciembre "vamos muy bien". "Demostramos que el precio de paridad de importación es una referencia internacional, que no abandonamos, pero que podemos tomar decisiones diferentes" y que "además cuidamos los números de Ancap".

"Siempre tenemos una ventana de tiempo, miramos los cierres del mes y miramos tres, cuatro meses para adelante, por lo que es la compra del petróleo para Ancap. Entonces, por ahora es sostener estos resultados favorables positivos de Ancap, que cerramos en el 2025, mantener esa mirada al 2026, vamos muy bien con los números en general, y en particular, esta gestión que venimos haciendo, y esto de no trasladarle a la gente los precios de los combustibles, implicó no que Ancap subvencionara, sino que resignara ingresos, y aún así estamos viendo que hay un balance que es positivo", dijo y aseguró que la espalda de Ancap "está bien".

De todas maneras, continúan analizando el tema y que "el primer mensaje, es que hemos demostrado, en cinco meses, dentro de ocho, que no ajustamos. La gente no se dio cuenta, si fuera por eso, del conflicto que realmente a nivel mundial créanme que está impactando en un porcentaje altísimo y en pesos por litro, muchísimo. La idea nuestra es seguir con esa realidad".

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