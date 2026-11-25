La ministra de Industria participó en el almuerzo de ADM y destacó la importancia de las inversiones que están llegando a Uruguay. "Va a generar nuevos empleos, nuevo derrame, nuevos proveedores, nuevos conocimientos y pone en la agenda mundial a Uruguay", afirmó Fernanda Cardona.

En esa línea, fue consultada sobre lo que ocurrirá con HIF Global en Uruguay luego de que un proyecto de hidrógeno verde cayera en Chile.

"Uruguay tiene capacidad de tomar decisiones muy autóctonas. Hemos tenido decisiones que en otro lugar no pasaban. Solaria vino a Uruguay, y podría haber ido a otro país de la región", dijo. "Creo que también tenemos la capacidad de tomar decisiones que a veces no van en línea con lo que el mundo viene teniendo, y ahí nosotros no abandonamos el trabajo de hidrógeno, porque lo venimos teniendo desde hace muchos años, el tema es que sí tenemos que encontrar, como en cualquier proyecto, equilibrios: hay que trabajar con seriedad, para proyectos que sean sostenibles en el tiempo, que a Uruguay le representen una riqueza, una ganancia, y que también la inversión, tanto privada como pública, tenga esa ganancia", afirmó.

La ministra sostuvo que trabajan en una mesa de diálogo en ese sentido y que "tenemos un margen de tomar decisiones que corresponden a Uruguay. No todo nos viene determinado por las realidades del mundo. Con el hidrógeno en particular, seguimos negociando qué vector podemos ayudar, desde lo que tiene Uruguay, para que ese proyecto pueda ser una realidad". Desde el gobierno esperan que se alcance el acuerdo antes de fin de año.

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