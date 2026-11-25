La interpelación a la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg terminó en la madrugada de este miércoles con una moción aprobada por mayoría que declaró “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra en ocasión del llamado a sala realizado a los efectos de brindar explicaciones respecto al caso de mala praxis de público conocimiento cometido por una anestesista, que derivó en el fallecimiento de una paciente ocurrido en el año 2023”.
Diputados aprobó por mayoría moción que declara "notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias" las explicaciones de Lustemberg
La moción fue aprobada por todos los diputados de la oposición (51 en 99). Por otro lado, la moción de censura se debatirá en una próxima sesión de la Cámara. Cabildo Abierto no firmó esta moción.
Esta moción fue aprobada por todos los diputados de la oposición, incluidos los dos de Cabildo Abierto. De esta forma, la ministra Lustemberg terminó la interpelación sin el respaldo político de la mayoría de la Cámara de Representantes, lo que fue interpretado de distinta forma por el oficialismo y la oposición.
La oposición destaca que Lustemberg no tiene el respaldo parlamentario que exige la Constitución para desempeñar el cargo, y que por eso debe renunciar.
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Por otro lado, el Frente Amplio señala que Lustemberg salió fortalecida con el apoyo de la bancada de gobierno, y una moción de censura que no tiene los votos para ser aprobada, ya que no fue acompañada por los dos diputados de Cabildo Abierto y, de esta manera, no prosperaría en una futura sesión de la Cámara.
Los diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana (de Gustavo Salle), presentaron una moción para convocar a nueva sesión y discutir una censura a la ministra, lo que debe hacerse en un plazo no inferior a 48 horas, por lo que manejan una fecha para la próxima semana.
La declaración aprobada por toda la oposición:
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