La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, se refirió al caso de la policía de Tacuarembó a la que le negaron la solicitud de licencia por 15 días, que la llevó tener que dormir en un auto con su hijo recién operado en una estación de servicio, según denunció el sindicato.
Interior investiga caso de policía que debió dormir en un auto con su hijo recién operado tras negarle la licencia
"Estamos investigando a ver qué es lo que sucedió", aseguró la subsecretario del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.
Valverde indicó que tras enterarse del caso se analizaron las solicitudes de licencia de la funcionaria, que cumple funciones en la cárcel de Durazno, y el estado de salud de su hijo, con la hospitalización y el alta médica.
"Es un tema que el Ministerio, con mucha conciencia y mucha empatía, está abordando el tema", afirmó. Al ser consultada sobre si ocurrió una falla en el sistema, Valverde sostuvo: "estamos investigando a ver qué es lo que sucedió, lo que sí sabemos es que fueron sucesivas solicitudes de licencia, que ahí teníamos que ir siguiendo a ver cuál era la situación que se estaba dando".
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Sindicato denuncia que una policía debió dormir con su hijo recién operado en un auto luego de que le negaran licencia
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