La camioneta de Orsi, con su matrícula original. En la Anep tendrá una oficial.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) Pablo Caggiani dijo que tras varios meses de trámites y gestiones, la camioneta que el presidente de la República Yamandú Orsi donó a comienzos de junio para el traslado de escolares, “terminó de llegar a Anep” y “tiene todos los papeles que tiene que tener”.

“Va a empezar a funcionar en breve, probablemente en una escuela de educación especial, en el área metropolitana, trasladando a estudiantes adultos”, dijo Caggiani este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

En concreto, la camioneta de Orsi comenzará a ser utilizada en marzo del año que viene, “porque este año ya estamos cerrando” los cursos, agregó.

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Se utilizará finalmente para llevar y traer de la escuela especial a alumnos adultos con discapacidad, precisó Caggiani.

Consultado sobre la demora en comenzar a utilizar la camioneta del presidente, el presidente de la Anep dijo que son trámites que llevan su tiempo.

“Incorporar vehículos a la flota pública cuando solicitamos, nos pasa lo mismo, estamos penando para que nos llegue el ómnibus, la camioneta”, comentó.

Orsi decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe 0 KM a la Anep tras las críticas que recibió de la oposición por comprar un vehículo de 80.000 dólares, con un descuento de 25.000 que le hizo la automotora.

La compra la hizo pocos días antes de asumir la Presidencia, en febrero de 2025, y como forma de pago entregó una camioneta que había recibido como donación para su campaña electoral del 2024.

Esta camioneta se ofreció como premio principal de una rifa para recaudar fondos en la campaña, pero no salió sorteada y se la quedó Orsi, entregándola como parte del pago para comprar la Hyundai.

En junio de este año Orsi dijo que decidió donar la camioneta a la Anep para "aventar cualquier tipo de especulación posterior".