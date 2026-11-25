El hombre de 27 años que se arrojó desde la ventana de un hotel del Centro de Montevideo y cayó de una altura de unos 20 metros para escapar de la Policía, fue condenado a 16 meses de prisión, informó la Fiscalía.

El 13 de noviembre, la Policía obtuvo información de que el hombre, que estaba requerido por varios hurtos cometidos a fines de setiembre en la ciudad de San Ramón, Canelones, estaba alojado en un hotel ubicado sobre la avenida Uruguay, en Montevideo.

Cuando los policías de la Zona Operacional I de Montevideo se presentaron en el hotel y subieron hasta su habitación, el hombre tomó de la mano a otro de 25 años que lo acompañaba y ambos se lanzaron por el pozo de aire.

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El hombre de 27 años sufrió fractura en uno de sus brazos y estuvo internado en un centro hospitalario. Estando internado le robó dinero a la otra persona que estaba internada en la misma sala, informó la Fiscalía.

Tras recibir el alta médico fue conducido ante la Fiscalía de Canelones de 1º turno que logró su condena por reiterados delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, tres delitos de hurto especialmente agravados, dos de ellos en grado de tentativa, un delito de resistencia al arresto a una pena de 16 meses de prisión.

El hombre de 25 años, no tenía requisitoria pendiente, fue dado de alta en el lugar.