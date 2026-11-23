Un colombiano de 32 años sin antecedentes penales fue condenado por asociación para delinquir y usura agravada como integrante de una organización dedicada a otorgar préstamos gota a gota con tasas superiores a las máximas permitidas por la legislación vigente.

Por este caso, en el marco de la Operación Arepa, otras nueve personas de nacionalidad colombiana fueron condenadas y otras 16 tenían requisitoria pendiente por estar involucradas en las maniobras delictivas.

El último colombiano condenado era una de esas personas que tenía orden de captura. Se presentó en los últimos días ante la seccional 2ª de Paysandú a realizar trámites migratorios y el sistema informático alertó que tenía requisitoria.

Ante eso, el hombre fue detenido y trasladado a la ciudad de Paso de los Toros en Tacuarembó para quedar a disposición de la Fiscalía. Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena de C.D.J.G. por un delito de asociación para delinquir y usura agravada, y deberá cumplir con una condena de 16 meses de libertad a prueba. Como medidas, deberá fijar domicilio, presentarse en la comisaría de su zona, realizar 80 horas de trabajos comunitarios en los primeros diez meses de la condena, y cumplir arresto domiciliario nocturno de 22 a 7 durante los primeros cuatro meses. Además, se dispuso que se le decomisara una moto usada en la actividad ilícita.