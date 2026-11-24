La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, se apresta a salir de la Cámara de Diputados con una declaración en su contra de los cinco partidos de la oposición, y con una convocatoria para la semana próxima a una nueva sesión de Representantes para discutir la formal “censura”.

Para esta sesión -que va de martes a madrugada de miércoles- hay votos para la declaración final contra la ministra, aunque para la sesión de la próxima semana en la que se discutirá una posible censura, la oposición no tiene votos para ello, ya que uno de los cinco partidos, Cabildo Abierto, anunció que no la votaría.

Mientras el debate seguía en el plenario de la Cámara de Representantes, los partidos Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana, se adelantaron a presentar una moción como declaración final, en la que critican la decisión de la ministra de rebajar la sanción a la anestesista del caso que motivó la interpelación, que sostiene que sus explicaciones fueron “escasas” y que resultaron "notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra de Salud Pública". También califican como acertada la resolución del presidente Yamandú Orsi de restablecer la sanción inicial.

La votación dependerá de cuántos diputados haya de cada partido a la hora del cierre de la sesión: si están todos, la declaración final será la de todos los partidos de oposición. En tanto, blancos, colorados, PI y el partido de Salle (IS) presentaron una moción para convocar nueva sesión y discutir una censura a la ministra, lo que debe hacerse en un plazo no inferior a 48 horas, por lo que manejan una fecha para la próxima semana.

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