Tres vehículos chocaron en ruta 60 de Maldonado. Una persona murió y otras siete resultaron lesionadas.
Una persona muerta y siete heridos tras choque entre tres vehículos en ruta de Maldonado
El siniestro fatal ocurrió cerca de las 18:30 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 20, informó Policía Caminera.
El siniestro fatal ocurrió a la altura del kilómetro 20 de la ruta esteña, sobre las 18:30 horas de este lunes.
De acuerdo a información primaria de Policía Caminera, los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, chocaron, despistaron y volcaron.
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