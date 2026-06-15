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ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis

El niño va a la escuela 28 del Chuy. Las autoridades realizan tratamientos profilácticos en los contactos del menor.

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Hay un caso sospechoso de meningitis en la escuela 28 de Chuy, en Rocha. El niño tiene 11 años, estuvo en contacto con otro caso de la enfermedad y ahora manifiesta síntomas sospechosos.

"Tiene una alta sospecha de enfermedad meningocócica, con púrpura y con fiebre. Se trasladó al CTI del Mautone porque son pacientes que potencialmente pueden evolucionar a la gravedad rápidamente", dijo Daniel Núñez, director departamental de Salud de Rocha. Asimismo, aclaró que el niño respira por sus propios medios, pero "tiene que tener una estrecha vigilancia, porque lamentablemente estas cosas pueden evolucionar a la gravedad en poco tiempo" y Rocha no cuenta con CTI pediátrico.

Hasta el momento, no se confirmó por paraclínica que sea efectivamente un caso de enfermedad meningocócica, pero se iniciaron tratamientos profilácticos con los contactos del menor.

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