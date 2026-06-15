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"Me voy frustrado y enojado": Valverde lamenta el empate de Uruguay ante Arabia Saudita

El complemento fue "mucho mejor, mejoramos la mentalidad, la intensidad, nos jugó un poco en contra el debut, los nervios, la ansiedad", dijo Valverde, y añadió que al final el equipo mostró "lo que pedía el entrenador".

AFP

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Uruguay salió "frustrado" este lunes tras apenas lograr un empate 1-1 ante Arabia Saudita en el estreno de ambos en Norteamérica 2026, por el Grupo H, pese a jugar un segundo tiempo digno de victoria, dijo el capitán charrúa Federico Valverde.

Me voy "frustrado, enojado", resumió el mediocampista de la Celeste, una sensación compartida por los demás jugadores del combinado sudamericano, que se vio sorprendido al minuto 41 con la ventaja de los saudíes gracias al tanto de Abdulelah Al Amri.

El complemento fue "mucho mejor, mejoramos la mentalidad, la intensidad, nos jugó un poco en contra el debut, los nervios, la ansiedad", dijo Valverde, y añadió que al final el equipo mostró "lo que pedía el entrenador".

empate en el debut: uruguay y arabia saudita terminaron 1-1 por el grupo h
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Empate en el debut: Uruguay y Arabia Saudita terminaron 1-1 por el Grupo H

Maximiliano Araújo empató para los dirigidos por Marcelo Bielsa al minuto 80, cuando todo Uruguay presionaba arriba para vencer una defensa saudí que tuvo en su arquero, Mohamed Al Owaiss, a su gran figura.

"Todos los debut son un poco difíciles, en lo personal me costó bastante el primer tiempo (...) merecíamos un poco más, pero esto es así", resumió Araújo.

También rescató que Uruguay recuperó el sendero en la segunda parte, un cambio que "tiene que servir para el próximo partido" ante Cabo Verde el 21 de junio, añadió el extremo del Sporting Lisboa.

Uruguay cerrará su andar en el Grupo H el 26 de junio en Guadalajara ante España, que debutó con empate sin goles ante Cabo Verde.

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