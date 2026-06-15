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CONFERENCIA DE PRENSA

Bielsa tras empate con Arabia Saudita: "Merecimos ganar, en el segundo tiempo erramos 10 goles"

El técnico argentino manifestó en conferencia de prensa que la selección uruguaya estaba "en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo".

AFP

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El técnico de la selección uruguaya Marcelo Bielsa dijo en conferencia de prensa que Arabia Saudita "fue un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien".

El argentino manifestó que la Celeste mereció ganar y que en el segundo tiempo erraron 10 goles.

"En el caso del partido de hoy, me parece que, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, que no hayamos ganado está mas ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar. Hay un camino fácil para decir: 'Sí, merecimos ganar, en el segundo tiempo erramos 10 goles', pero el partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos 45 minutos donde estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo", expresó.

Foto: AFP. Giorgian de Arrascaeta, Uruguay.
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Y agregó: "A los demás equipos no los analizo, analizo del que soy responsable y me parece que nosotros hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo; haberlo hecho en la mitad del tiempo disponible es una ventaja porque si uno supuestamente impone sus recursos durante el doble del tiempo claro que aumentan las posibilidades de que, por ejemplo, la falta de contundencia sea el problema".

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