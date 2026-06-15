Un joven de 22 años fue hallado muerto dentro de una casa en Longfellow y Chamberlain, en el barrio Peñarol en Montevideo. La escena es la de un homicidio: la Policía halló 20 casquillos en la escena.
Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos
El joven tenía 22 años. La ventana de la casa donde se encontraba está tapada por una madera y, en ella, se observan varios impactos de bala.
En el interior de la casa fueron hallados cartuchos, un bidón con nafta y envoltorios de pasta base. En una madera que tapa la ventana se observan varios impactos de bala, al igual que en la fachada de hormigón y en la puerta. Afuera, también fue hallado un bidón con nafta.
Luego del ataque a tiros, sobre las 21:40, un adolescente se presentó junto a un mayor en la Seccional 8ª —ubicada en Sayago— y dijo que un amigo podría estar muerto luego de un ataque a tiros en la casa donde se encontraban.
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Al lugar concurrió la Policía, Bomberos y efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, quienes hallaron el cuerpo. La muerte fue constatada por los médicos sobre la 1:15 del lunes.
El joven no tenía antecedentes penales.
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