Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie

Un atentado con un explosivo se registró en la madrugada de este lunes en la sede del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Caja Militar.

Según la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad sobre la 1 de la madrugada.

Llegó caminando y dejó en la puerta del lugar un artefacto explosivo que, unos minutos después, detonó provocando daños en una cortina metálica y en los vidrios de una puerta.

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También dejó una zona del piso y la puerta quemada. No hubo personas lesionadas.

El hombre captado por las cámaras se retiró del lugar como llegó, caminando.

Trabajó en el lugar personal de Bomberos, el escuadrón de Explosivos del Ejército y Policía Científica.