Santa Lucía: detuvieron a un hombre que fue filmado y denunciado por matar a golpes a un gato

Detuvieron hombre que fue denunciado y filmado atrapando y matando gatos en la vía pública. Esta situación ocurrió en Santa Lucía, Canelones. Desde allí, un equipo de Subrayado dialogó con Juan, el vecino que filmó al hombre.

"Ya nos venía amenazando el hombre con el tema de los gatos, había mandado audios a la cooperativa. No soy el único vecino afectado. Hay varios vecinos a quienes les han faltado gatos, les han faltado animales. Nunca tuvimos prueba de que haya sido él. Siempre las amenazas las tuvimos. Y ayer yo me encontraba arreglando la puerta, voy para el fondo a buscar unas herramientas y siento unos maullidos y ruido a palo. Miro y el hombre lo tenía como torturando al gato", explicó Juan.

Juan atinó a filmar el video para tener evidencia contra el hombre, un vecino de varios años. Luego, "salté para el otro lado y traje al gato enseguida. Llamé a la veterinaria, que no demoraron, pero debido a las lesiones, no lo pudieron salvar, lo tuvieron que dormir", contó.

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El presidente del Instituto de Bienestar Animal, Esteban Vieta, describió el hecho como "una aberración para la sociedad".

"Desde el día de ayer estábamos trabajando conjuntamente con la Policía, que hablamos con el jefe de Policía de Santa Lucía. Y obviamente también con Fiscalía. Solicitamos que de manera urgente se nos envíe toda la información al instituto para que el instituto también pueda tomar parte y acción. Este tipo de situaciones tiene que cambiar. No es simplemente el instituto que tenga una sanción meramente económica, porque es como que pago la sanción y quedo absuelto", indicó.