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OPERATIVO POR PICADAS

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"

El hecho es investigado por Fiscalía y por el Ministerio del Interior, de forma paralela. Sander, el joven herido, hizo la denuncia en Seccional.

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Un operativo por picadas en el parque Rivera de Montevideo terminó en disturbios, con un hombre de 25 años y un niño de 9, lesionados.

Un equipo de Subrayado dialogó con uno de los presentes en la zona. Sander es el joven de 25 años que estaba en el parque Rivera y fue herido en un ojo. En su caso, realizó una denuncia.

“El domingo estábamos reunidos con mis amigos, mi cuñada, mi hermano, mi sobrino. Estábamos tomando mate en el parque Rivera cuando empiezan a corretear en una moto, que el efectivo policial los empezó a perseguir por arriba de las veredas en alta velocidad en todo. Como vio que no lo pudo agarrar, se paró en el medio de la calle, y ahí es como muestra en el video, que viene caminando hacia nosotros, tirando”, dijo Sander. El joven dijo que lo que hacían era pedirles a los efectivos que no disparan porque estaban los niños.

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“Se ensañó conmigo y me entró a tirar”, añadió. El niño herido estaba con una pareja cerca de ellos.

Tanto Fiscalía como el Ministerio del Interior investigan el caso. Desde la Policía aseguran que quienes estaban reunidos les tiraron piedras y que por esta razón los efectivos utilizaron munición menos que letal.

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