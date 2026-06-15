Empate en el debut: Uruguay y Arabia Saudita terminaron 1-1 por el Grupo H

Uruguay empató ante Arabia Saudita este lunes en el Hard Rock Stadium por el Grupo H de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa salieron a la cancha con Muslera en el arco, Varela, Cáceres, Olivera, Viña en la defensa, en el mediocampo Valverde, Bentancur, Ugarte, Araújo y, en el ataque Viñas y Núñez.

La tabla muestra a Uruguay primero porque entre Cabo Verde y España no hubo goles y sí tarjetas amarillas, y Uruguay y Arabia sí anotaron goles y solo los saudíes recibieron amonestaciones, por eso los dirigidos por Marcelo Bielsa están primeros en la tabla del Grupo H.

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La Celeste no pudo contar con Giorgian De Arrascaeta y no podrá hacerlo, al menos, en los dos primeros partidos por una lesión muscular.

Tampoco debutaron Ronald Araújo y el capitán José María Giménez. El primero arrastra una pequeña lesión en el gemelo y el segundo se recupera de un esguince de tobillo.

En el banco de suplentes estuvieron a la orden Sergio Rochet y Santiago Mele como arqueros, José María Giménez, Santiago Bueno, Joaquín Piqueréz, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar y Rodrigo Aguirre.

Fernando Muslera igualó a Edison Cavani con 17 partidos en Mundiales.

El encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium estuvo arbitrado por Maurizio Marianni, mientras que el VAR estuvo a cargo de Marco Di Bello.

Posteriormente, la Celeste afrontará a Cabo Verde en Miami el domingo 21 de junio, y a España, en Guadalajara, el 26 de junio.

Primer tiempo

Cuando corrían 2', Arabia Saudita hizo su primer llegada al área rival, pero sin generar peligro.

Araújo llegó con un remate fuerte a los 4', que el arquero sacó al córner. En el tiro, el cabezazo fue de Pellistri que fue a las manos de Mohammed Al-Owai.

Uruguay juega en corto y no sorprende, al cabo de los 14'. Arabia controla el trámite del partido.

A los 17', Arabia Saudita da señales, el remate pasa cerca del arco de Muslera, tras una mala salida de los celestes.

Uruguay se acercó al área en un córner de Araújo, pero no logró concretar.

Federico Valverde no aparece en el partido como lo necesita Uruguay.

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En el minuto 29, los celestes tuvieron la apertura por parte de Viñas que fue tapada por el golero Al-Owai.

Uruguay empezó a llegar al área rival con dinamismo y, por momentos, con peligro.

Muslera con los puños sacó una pelota complicada tras un tiro libre por falta de Bentancur.

El Nene ahogó el grito de gol de Arabia, a los 37'. Arabia Saudita presiona y se acerca con peligro al arco uruguayo.

Seguidamente, a los 40', Alamri anotó la apertura de Arabia.

Cuando corrían 44', un cabezazo celeste quedó en manos del portero saudí.

Segundo tiempo

Bielsa realizó cambios para la etapa complementaria: Sanabria x Núñez y Canobbio x Viña.

El arquero árabe tapó al minuto el cabezazo de Viñas que era el descuento celeste.

Federico Viñas ganó por arriba otra vez en el área y el remate se fue apenas afuera.

Uruguay es más que su rival al inicio del complemento.

Cuando corrían 59', el palo salvó a Arabia tras el remate de Ugarte de afuera del área.

A los 66', Valverde de tiro libre remató directo al arco, pero el golero despejó el peligro en su arco.

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Luego de la pausa de hidratación, Bielsa mandó a la cancha a Nicolás de la Cruz en lugar de Manuel Ugarte.

A los 80' Maxi Araújo marca el empate uruguayo.

El técnico hizo los 5 cambios, a los 89' entró Rodrigo Aguirre en lugar de Federico Viñas.

Al-Owai tapó el cabezazo de De la Cruz en los últimos minutos del partido. Uruguay siempre arriba buscando la victoria.

El golero saudí fue el responsable de que los celestes no se pusieran en ventaja.