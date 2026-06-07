Caminera incautó mercadería de contrabando y vehículos por más de $4.000.000 en cuatro departamentos

La Policía Caminera incautó mercadería de contrabando y vehículos por más de $ 4.000.000 en distintos puntos del país.

Los operativos se realizaron en los departamentos de Lavalleja, Salto, Rivera y Durazno.

En Lavalleja se detuvo un automóvil que transportaba productos sin documentación. Allí se incautó whisky, caña, refrescos y máquinas de afeitar valuadas en $117.376; el vehículo fue valuado en $418.645.

En el departamento de Rivera, los efectivos interceptaron un vehículo con matrícula brasileña que transportaba prendas de vestir sin documentación y sin constancia de control migratorio. Aduanas valoró el vehículo y la mercadería en $1.659.100.

En Salto, la Policía detuvo dos camionetas que transportaban 528 litros de whisky valuado en $2.060.300.

Por último, en Durazno, los efectivos detuvieron un camión con semirremolque, que trasladaba 25.000 kilos de leña de monte. La guía de carga presentó adulteraciones y remarcaciones en la fecha de expedición, la cual fue remitida a Policía Científica para pericia.

Los procedimientos se llevaron adelante en rutas nacionales en el marco de tareas de control, prevención y fiscalización.