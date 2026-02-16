"Una noche negra": Peñarol cayó ante Central Español en Maldonado, no aprovechó el traspié de Nacional

Central Español le ganó 2-1 a Peñarol este domingo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado , por la segunda fecha del Torneo Apertura, y quedó como uno de los líderes del campeonato con seis puntos.

Guillermo Gandolfo convirtió el primer gol a los 57 minutos y Lucas Pino amplió la ventaja a los 71 para el conjunto palermitano. En tiempo adicional, a los 90+3’, Matías Arezo descontó para Peñarol tras una asistencia de Luciano González. Si bien el aurinegro intentó empatar, ya quedaban pocos minutos.

El encuentro tuvo un momento polémico cuando el árbitro Leodán González expulsó a Luis Angulo. Primero lo amonestó por una falta sobre Raúl Tarragona y le mostró la roja por un golpe leve en el pecho a Franco Muñoz. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el juez anuló la expulsión, dejando la sanción en tarjeta amarilla.

Las amonestaciones fueron para Marcos Montiel (4’) y Luciano Fernández (49’) en Central Español, y para Lucas Ferreira (60’) y el propio Angulo (61’) en Peñarol.

El aurinegro no pudo aprovechar el empate de Nacional ante Racing el sábado y dejó pasar la oportunidad de quedar dos puntos arriba. Por el contrario, quedó uno por debajo.

“Fue una noche negra”, dijo el entrenador Diego Aguirre, tras la derrota. “La verdad que no salió nada, no generamos como para merecer ganar el partido, por lo tanto hay que aceptar la derrota, pero obviamente que duele porque vinimos a buscar otra cosa”, agregó.

“No me replanteo nada porque terminó hace cinco minutos, voy a replantearme cosas en las próximas horas”, señaló.

“Esto es muy largo, pero son resultados que te duelen porque vinimos a buscar otra cosa. Rápidamente tenemos que asumir, recomponer y ganar el próximo, es lo que tenemos que pensar ya”, dijo.

Peñarol tuvo varias ausencias: Washington Aguerre cumplió su último partido de suspensión, mientras que Franco Escobar, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Lucas Hernández y Abel Hernández no estuvieron por lesión. Tampoco jugaron Eduardo Darias ni Diego Laxalt, preservados por sobrecargas tras el partido frente a Montevideo City Torque el fin de semana anterior.

A los 55 minutos el partido fue detenido porque un hincha de Peñarol lanzó una botella de refresco de 500 mililitros hacia la zona del arco defendido por el golero de Central Español.

La segunda fecha se complementará este lunes: Albion y Cerro jugarán a las 19:00 en el estadio Luis Franzini, y desde las 21:30 se medirán Montevideo City Torque y Juventud en el estadio Charrúa.