Oddone dijo que "en este momento" no haría el proyecto de Cosse: "Mi foco estaría en infancia, adolescencia y seguridad"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que “en este momento” no haría las obras que propuso Carolina Cosse para mejorar el entorno del Palacio Legislativo .

En una disertación ante periodistas este sábado de mañana, el jerarca señaló que “el Parlamento se vota su presupuesto”. “Mi foco estaría puesto en infancia, adolescencia y seguridad. En este marco de restricción fiscal, en este momento, no lo haría”, añadió.

“El Parlamento se vota su presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir. No tengo mucho para decir desde el punto de vista formal. El gasto público es un equilibrio político; si de mí dependiera, si yo fuera un planificador benevolente que tengo la potestad, tengo clarísimo que mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia e inseguridad. En este momento no lo haría”, sostuvo.

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En otro tramo de la conversación, Oddone opinó sobre la situación económica y la desigualdad: sostuvo que “en Uruguay está lleno de gente pidiendo ayuda que no la necesita” y consideró que actualmente la prioridad debe ser la primera infancia.

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El ministro también defendió la proyección de crecimiento económico para 2026, aunque reconoció una estimación menor, de 1,6% frente al 2,2% previsto anteriormente. Señaló que el gobierno trabaja con “precaución” en la próxima Rendición de Cuentas y en la estrategia económica para 2027 y 2028.

Sobre cuestionamientos realizados por CPA Ferrere y JP Morgan, respondió: “Una cosa es opinar, otra cosa es gobernar”. Agregó que toma esos planteos “como bienvenidos” y aseguró que “los mercados están tranquilos” y que el gobierno está “súper vigilante”.

En relación al proyecto de HIF Global, afirmó que sería positivo “ceder todo lo que sea necesario para atraer inversiones”, aunque aclaró que eso debe hacerse “sin descalabro fiscal y sin generar desigualdades con las demás inversiones”.

Oddone también dijo que encontró “un MEF que funciona extremadamente bien” y manifestó preocupación por el deterioro en las expectativas de negocios reflejado en informes de Exante.

“Para el ministro de Economía es un llamado de atención”, señaló, y atribuyó parte de la incertidumbre a factores internacionales y a la discusión tributaria local.

Además, reiteró que no habrá nuevos cambios impositivos en este período de gobierno. Indicó que se analiza la posibilidad de aplicar IVA personalizado, aunque no para esta administración.

El proyecto presentado por Cosse

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Carolina Cosse presentó un proyecto para intervenir el entorno del Palacio Legislativo por los 100 años del edificio, que será analizado el 14 de mayo por la Comisión Administrativa del Parlamento.

La propuesta incluye cambios en la circunvalación del Palacio Legislativo, nuevas áreas verdes, un tramo semipeatonal en avenida General Flores y la construcción de un edificio polifuncional cercano para oficinas, archivo, biblioteca, vacunatorio y otros servicios.

Según el proyecto, se crearán más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos y un edificio de unos 2.600 metros cuadrados. También se prevén espacios para la comunidad, como cowork, salas de lectura, un CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en la azotea.

Cosse sostuvo que la iniciativa apunta a descongestionar el edificio histórico y mejorar la relación del Palacio con el barrio y el espacio público. La oposición ya manifestó reparos sobre la propuesta.

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