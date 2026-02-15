Nacional dejó puntos en la segunda fecha del Torneo Apertura tras empatar 1-1 con Racing este sábado en el Gran Parque Central.
Nacional dejó puntos en su casa tras empatar 1-1 con Racing en la segunda fecha del Torneo Apertura
El gol del equipo de Jadson Viera fue convertido por Maximiliano Gómez a los 17', mientras que para la academia convirtió Ramiro Brazionis a los 5'.
Los dirigidos por Jadson Viera no pudieron hacer pesar la localía. El equipo de la academia comenzó ganando a los 5' con gol de Ramiro Brazionis.
El Bolso sintió el impacto y fue dominado por su rival. El alivio para el tricolor llegó a los 17' con el tanto de Maximiliano Gómez.
Seguí leyendo
Peñarol visita a Central Español este domingo en el Campus de Maldonado con ocho bajas por lesión
En partido entreverado, Nacional no pudo sacar ventaja y solo consiguió un punto en su casa ante su público.
El encuentro estuvo arbitrado por Javier Feres.
Temas de la nota
Lo más visto
LÍNEA 169 DE CUTCSA
Incidente en un ómnibus: pasajero quiso pagar el boleto con $500 y, como el conductor no tenía cambio, lo golpeó
APARICIO SARAVIA Y JACINTO TRÁPANI
Joven de 18 años fue baleado en el pecho por delincuentes que le robaron la moto, los championes y la billetera
ASUMIRÁ VERÓNICA PIÑEIRO
Renunció la directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado
TENÍA ANTECEDENTES PENALES
Un hombre de 28 años fue asesinado de varios disparos y la camioneta que conducía terminó incrustada en una casa
LO ANUNCIÓ LA COMUNA
Dejá tu comentario