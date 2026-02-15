Nacional dejó puntos en su casa tras empatar 1-1 con Racing en la segunda fecha del Torneo Apertura

Nacional dejó puntos en la segunda fecha del Torneo Apertura tras empatar 1-1 con Racing este sábado en el Gran Parque Central.

Los dirigidos por Jadson Viera no pudieron hacer pesar la localía. El equipo de la academia comenzó ganando a los 5' con gol de Ramiro Brazionis.

El Bolso sintió el impacto y fue dominado por su rival. El alivio para el tricolor llegó a los 17' con el tanto de Maximiliano Gómez.

En partido entreverado, Nacional no pudo sacar ventaja y solo consiguió un punto en su casa ante su público.

El encuentro estuvo arbitrado por Javier Feres.