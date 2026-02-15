RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRAN PARQUE CENTRAL

Nacional dejó puntos en su casa tras empatar 1-1 con Racing en la segunda fecha del Torneo Apertura

El gol del equipo de Jadson Viera fue convertido por Maximiliano Gómez a los 17', mientras que para la academia convirtió Ramiro Brazionis a los 5'.

Los dirigidos por Jadson Viera no pudieron hacer pesar la localía. El equipo de la academia comenzó ganando a los 5' con gol de Ramiro Brazionis.

El Bolso sintió el impacto y fue dominado por su rival. El alivio para el tricolor llegó a los 17' con el tanto de Maximiliano Gómez.

Peñarol visita a Central Español este domingo en el Campus de Maldonado con ocho bajas por lesión

En partido entreverado, Nacional no pudo sacar ventaja y solo consiguió un punto en su casa ante su público.

El encuentro estuvo arbitrado por Javier Feres.

