Investigan al comisario de una seccional que fue detenido en la frontera por presunta infracción aduanera

El comisario encargado de la Seccional 7.ª de Bella Unión, en Artigas, está siendo investigado por Aduanas y pesa contra él una investigación administrativa del Ministerio del Interior, luego de que fuera detenido en la frontera por presunta infracción aduanera.

El funcionario fue detenido en las últimas horas cuando intentó ingresar desde Quaraí recipientes de pintura.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, dijo que tomó conocimiento del caso mediante redes sociales y pidió información a Aduanas. Le tomó declaración al funcionario y resolvió iniciar una investigación administrativa.

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“Dependerá de los montos si es un hecho penal o una infracción administrativa. Lo que pasa en los puentes no es todo contrabando sino que si es infracción aduanera se paga una multa y se solventa el hecho”, señaló.

Y agregó: “Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades administrativas policiales por inconductas. La responsabilidad penal o administrativa la tiene que determinar Aduanas que es la que lleva el caso”.

Subrayado consultó a Fiscalía por la presunta detención de una fiscal —pareja del comisario—, desde donde indicaron que tampoco fueron notificados por Aduanas. Fuentes señalaron que si esa institución determina la existencia de hechos infraccionales, deberá informar a las autoridades competentes.

De momento, las autoridades no han brindado más información.

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