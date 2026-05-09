RECIBÍ EL NEWSLETTER
En artigas

Investigan al comisario de una seccional que fue detenido en la frontera por presunta infracción aduanera

El comisario intentó ingresar recipientes de pintura al país. Está siendo indagado por Aduanas y también declaró ante la Jefatura, que inició una investigación administrativa.

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.

Foto: Presidencia. Aduana de Barra do Quaraí en Artigas.

El comisario encargado de la Seccional 7.ª de Bella Unión, en Artigas, está siendo investigado por Aduanas y pesa contra él una investigación administrativa del Ministerio del Interior, luego de que fuera detenido en la frontera por presunta infracción aduanera.

El funcionario fue detenido en las últimas horas cuando intentó ingresar desde Quaraí recipientes de pintura.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, dijo que tomó conocimiento del caso mediante redes sociales y pidió información a Aduanas. Le tomó declaración al funcionario y resolvió iniciar una investigación administrativa.

Delincuente que robaba farmacias fue atrapado por la Policía de Zona Operacional IV. 
Seguí leyendo

En operativo con policías encubiertos atraparon a delincuente que cometió 12 rapiñas a cara descubierta y con cuchillo

“Dependerá de los montos si es un hecho penal o una infracción administrativa. Lo que pasa en los puentes no es todo contrabando sino que si es infracción aduanera se paga una multa y se solventa el hecho”, señaló.

Y agregó: “Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades administrativas policiales por inconductas. La responsabilidad penal o administrativa la tiene que determinar Aduanas que es la que lleva el caso”.

Subrayado consultó a Fiscalía por la presunta detención de una fiscal —pareja del comisario—, desde donde indicaron que tampoco fueron notificados por Aduanas. Fuentes señalaron que si esa institución determina la existencia de hechos infraccionales, deberá informar a las autoridades competentes.

De momento, las autoridades no han brindado más información.

Noticia en desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. Droga incautada en ruta 1 a la altura de Paso de la Arena, Montevideo.
en paso de la arena

Policía incautó 118 kilos de pasta base en un control en ruta 1: dos paraguayos fueron condenados
Foto: Subrayado. Gabriel Oddone, ministro de Economía. video
ministro de economía

Oddone dijo que "en este momento" no haría el proyecto de Cosse: "Mi foco estaría en infancia, adolescencia y seguridad"
Foto: FocoUy. Túnel en Ciudad Vieja para el robo a un banco privado.
la Investigación sigue

Condenaron a una joven por drogas y armas en la investigación del túnel para robar un banco en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario