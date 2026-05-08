El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un sábado con temperaturas de 3° a 4° sobre el mediodía y por debajo del 0° en la mañana y en la noche.
Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que en las próximas horas los vientos serán bastante más importantes con una intensidad de entre 60-70 km/h.
"El sábado por la noche aparecen las temperaturas con signo negativo. Vamos a tener sensaciones térmicas de -3° a -5°", destacó.
Y agregó: "En las próximas horas vamos a tener vientos bastante más importantes de una intensidad de 60-70 km/h, eso va a generar muy bajas térmicas. En la zona este ya hemos tenido registros de vientos superando los 80 km/h (...) se van a mantener".
Seguí leyendo
Tránsito cortado, desvíos y demoras el sábado y el domingo por maratón en Montevideo y rodaje de una serie en Ciudad Vieja
En horas de la noche del sábado comienza a bajar la intensidad del viento y el domingo será una jornada soleada con temperaturas en el entorno de los 14° a 15°.
Temas de la nota
Lo más visto
PASO DE LOS TOROS
Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
ADOLESCENTE DETENIDO
Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS
Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
SALUD PÚBLICA
MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
Agustina pérez, experta en ciberseguridad
Dejá tu comentario