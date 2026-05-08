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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sábado con máxima de 4° y sensaciones térmicas de -3° a -5°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que en las próximas horas los vientos serán bastante más importantes con una intensidad de entre 60-70 km/h.

frio-montevideo-viento-tiempo-clima-AFP

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un sábado con temperaturas de 3° a 4° sobre el mediodía y por debajo del 0° en la mañana y en la noche.

"El sábado por la noche aparecen las temperaturas con signo negativo. Vamos a tener sensaciones térmicas de -3° a -5°", destacó.

Y agregó: "En las próximas horas vamos a tener vientos bastante más importantes de una intensidad de 60-70 km/h, eso va a generar muy bajas térmicas. En la zona este ya hemos tenido registros de vientos superando los 80 km/h (...) se van a mantener".

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En horas de la noche del sábado comienza a bajar la intensidad del viento y el domingo será una jornada soleada con temperaturas en el entorno de los 14° a 15°.

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