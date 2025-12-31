RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARANCEL ADICIONAL QUE NO AFECTA A URUGUAY

"Una muy buena noticia para terminar el año", dijo el ministro Fratti sobre la decisión de China con la carne uruguaya

China anunció un arancel adicional de 55% para la compra de carne, pero es por encima de una cuota de importación que Uruguay no supera, y que además fue ampliada por China, dijo el ministro Fratti.

Alfredo-Fratti-por-zoom-31-de-diciembre

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti consideró como “una muy buena noticia para terminar el año” la decisión de China de imponer un arancel adicional de 55% a la compra de carne de países como Uruguay, Brasil y Argentina.

La “buena noticia” para Uruguay es porque ese arancel se aplicaría si Uruguay vende por encima de la cuota de carne que tiene autorizada por China y que actualmente comercializa sin aranceles.

Esa cuota, además, fue ampliada por China llegando ahora a las 325.000 toneladas. El ministro Fratti explicó a Subrayado que Uruguay nunca ha superado esa cuota. Es más, el año récord de ventas de carne a China fue el 2022 con algo más de 300.000 toneladas, pero lo habitual es estar por debajo de ese máximo.

Por esta razón Fratti considera una buena noticia que China impusiera un arancel adicional si la venta supera la cuota, la que además fue ampliada.

Fratti destacó que China tuvo una “consideración especial” con Uruguay debido al muy buen relacionamiento “diplomático y personal” entre ambos gobiernos.

También señaló que si este arancel adicional afecta las ventas de Brasil a China, por ejemplo, Uruguay podría incluso aumentar sus exportaciones si es que China requiere de mayor volumen de carne.

