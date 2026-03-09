Bordaberry pide al gobierno que se sume al "Escudo de las Américas" creado por Donald Trump

Vamos Uruguay presentó lineamientos en seguridad y empleo para su trabajo durante la legislatura en 2026. En material internacional, el senador Pedro Bordaberry pidió sumarse a la nueva alianza creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico.

"Hoy estamos exigiendo, pidiendo al gobierno que de una vez por todas trate de meterse dentro de lo que se llama el 'Escudo de las Américas', que es esta propuesta en la que están algunos países de la región, como Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá o El Salvador, con los Estados Unidos, en una propuesta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico", dijo el senador colorado.

"Es fundamental que Uruguay esté ahí. A veces no nos damos cuenta, pero si resulta que se va a combatir, como se dice que se va a combatir en estos otros territorios tan cercanos al nuestro, si se tiene éxito, por lo general no es solamente derrotando, sino que se desplaza a los territorios que no tienen eso. Entonces tenemos que ser parte. Hay que decirles al canciller Lubetkin, al ministro Negro, al presidente de la República. Levanten el teléfono, hablen con Marcos Rubio, hablen con Donald Trump, la ideología en esto no juega, porque es lucha contra los narcotraficantes. Traten de que estemos dentro de ese escudo de las Américas", agregó el colorado.

Seguí leyendo Trump dice que guerra con Irán terminará "muy pronto" pero está listo para golpear "muy, muy duro"

La alianza que anunció Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para "destruir" a los cárteles de narcotraficantes del continente, durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral (Florida) con una docena de mandatarios afines.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todos, vamos a acabar con ellos", declaró Trump ante sus invitados.

"Los líderes de esta región han permitido que grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales (...) No vamos a permitir que eso suceda. Vamos a ayudar", añadió el mandatario republicano. "¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. ¡Piu! Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel".

Antes de su anuncio, Trump saludó a sus 12 invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, al que calificó de "gran presidente".

La cita se enmarca en su versión de la histórica Doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China.

Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba.

El encuentro coincide asimismo con la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán, la semana pasada.

FUENTE: Con información de AFP