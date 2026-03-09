Negro remarcó que el plan de seguridad se presentará antes de fin de mes; tendrá siete ejes y más de cien medidas

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este lunes a la inminente presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública, uno de los temas principales tratados en el Consejo de Ministros convocado por el presidente Yamandú Orsi.

"Estamos trabajando en la puesta a punto", afirmó Negro y adelantó que el plan se presentará previamente el lunes 16 al gabinete de seguridad, que integran ocho ministerios y Presidencia de la República. Luego, se hará una conferencia de prensa para anunciarlo públicamente.

En el marco del plan, Negro reiteró que hay "medidas que ya están en curso, medidas que se van a implementar en el corto plazo y medidas a largo plazo". El ministro definió el plan como ambicioso porque abarca un período de diez años.

Negro indicó que el plan consta de siete ejes principales, de los cuales se desprenderán 79 acciones concretas, que se dividirán en más de cien medidas. El ministro reafirmó la previsión de incorporar 1.700 nuevos policías, derivados de la creación de 500 cargos más 1.200 vacantes que estaban pendientes de llenar al comienzo del mandato.

"El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado pasa a paso según el tipo de medida a implementar y en la medida que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados", afirmó.

Negro aseguró que el plan Más barrio "es un eje fundamental en la política de seguridad y de vivienda del gobierno" que es rectorado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y cuenta con una participación importante del Ministerio del Interior. Abogó por la necesidad de la participación de todo el Estado y la sociedad en el plan de seguridad.

El ministro adelantó la reformulación del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) "para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad", y que esa modalidad se aplicará al "policiamiento inteligente" para la prevención y disminución de los homicidios.

Negro apostó al diseño de una política dedicada a la mejor gestión de los recursos a través de la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una gestión más ágil. Asimismo, si bien destacó la participación de los partidos políticos en los encuentros por seguridad, con el aporte de ideas que fueron recogidas por el gobierno y serán anunciadas antes de fin de mes, se mostró sorprendido por la actitud de la oposición. "Llama la atención que no conozcan el contenido del plan pero están en contra", afirmó.

El jerarca también se refirió al senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, quien dijo que la interpelación es una tarjeta amarilla y que la próxima será roja. "La tarjeta amarilla y la roja, creo yo, que las tiene el presidente de la República", sostuvo. Para Negro, "lo lógico, lo razonable" es que el llamado a sala sea después de la presentación del plan.

Negro también aseguró que la idea es que las dos nuevas cárceles de máxima seguridad sean construidas en predios militares y que para ello se mantiene en conversación con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.