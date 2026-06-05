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ANDES Y MERCEDES

Una mujer y un hombre están detenidos por el caso del turista apuñalado en el Centro

La hipótesis que maneja la Policía es que el caso fue entregado y que la mujer le avisó al hombre que el extranjero tenía plata.

apuñalado-centro-casino

Dos personas fueron detenidas por el caso del turista estadounidense apuñalado el pasado jueves de madrugada en Andes y Mercedes, en el Centro de Montevideo.

Se trata de una mujer, que estaba con él, y un hombre, que fue quien lo apuñaló. La hipótesis que maneja la Policía es que el caso fue entregado y que la mujer le avisó al hombre que el turista tenía plata.

El hombre de 39 años salía del casino cuando fue interceptado por los individuos que le exigieron dinero y apuñalaron en el abdomen.

Captura del video cedido a Subrayado.
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Turista estadounidense fue apuñalado durante una rapiña: agresores le habían pedido dinero dentro de un casino

La mujer le robó la billetera con USD 2.500, según explicó la víctima, luego forcejearon y ella se fue corriendo con el dinero, momento en que recibió la puñalada.

El norteamericano se encuentra internado en el Hospital Maciel, ingresó grave, pero ahora está en sala.

Los detenidos están a disposición de Fiscalía.

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