FNC analiza cierre de planta de Minas e inversión de USD 14 millones para concentrar producción de cerveza en Montevideo

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) anunció este martes que analiza una inversión de 14 millones dólares para concentrar la producción de cerveza en la planta de Montevideo. La intención de la empresa es cerrar la planta de Minas y eso fue comunicado en una asamblea en la que participaron los 59 trabajadores de la planta de FNC en Lavalleja y los dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).

Hace unas semanas, la empresa anunció el inicio de un proceso de revisión de las operaciones en Uruguay. La inversión aportará "una pieza clave para que la industria cervecera nacional recupere su competitividad y pueda volver a competir frente a productos elaborados en países de la región", anunció FNC en un comunicado.

La inversión anunciada posibilitará la instalación de una línea de latas en la planta de Montevideo y concentrar en la capital su matriz productiva. De esta manera, se planea reemplazar la actividad de la fábrica minuana en la que se produce y envasa la línea de cerveza en lata. "Esta línea permitiría elaborar allí nuevos productos y empaques para ofrecer nuevas propuestas a los consumidores y sería un paso clave para la continuidad de la industria cervecera nacional y la sustitución de importaciones", agrega la compañía.

La radicación de la inversión depende de la implementación de "cambios profundos adicionales" que contribuyan a reducir los costos actuales de producción y que también hagan viable producir en el país. En ese sentido, la empresa mantiene conversaciones con el gobierno y con el sindicato para hacer viable la inversión. Para el miércoles 26 está prevista una nueva instancia de negociación entre las partes.

La empresa mantiene un conflicto con el sindicato de trabajadores por la operativa de las plantas de Minas y Paysandú, y los altos costos que implica producir en Uruguay. "Elaborar una cerveza en Uruguay cuesta el doble que elaborarla en Argentina o Brasil. Esta diferencia se explica principalmente por los altos costos logísticos, laborales, de mano de obra e impositivos", había advertido semanas atrás.

El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, dijo a Subrayado que este martes pusieron al tanto a los trabajadores de la planta de Minas sobre la intención de la empresa de cerrar su planta en dicha ciudad.

El sindicato espera al miércoles cuando se llevará adelante una reunión tripartita y hasta esta instancia no tomará nuevas medidas.