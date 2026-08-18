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Identifican a las cuatro víctimas del accidente frontal en ruta 8 en Treinta y Tres: tenían entre 27 y 46 años

Las cuatro personas que murieron viajaban en la camioneta que chocó de frente con un camión. Eran todos hombres mayores de edad.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Las cuatro víctimas del accidente frontal ocurrido este martes en ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres, fueron identificadas. Todos eran hombres mayores de edad y viajaban en la camioneta que chocó contra un camión.

El conductor tenía 46 años. Entre los tres acompañantes había dos hermanos de 27 años y otro hombre de 31 años, informó la Policía Caminera este martes de mañana.

El accidente ocurrió sobre las 17:00 en el kilómetro 300 de la ruta 8. Por causas que todavía se investigan, una camioneta doble cabina y un camión chocaron de frente.

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Como consecuencia del impacto, murieron las cuatro personas que viajaban en la camioneta, que tenía matrícula de Rivera y circulaba hacia Melo.

En tanto, el camión, de origen brasileño, iba hacia la ciudad de Treinta y Tres. Su conductor resultó ileso y la prueba de alcoholemia realizada en el lugar dio resultado cero.

Tras el accidente, la ruta permaneció cortada durante varias horas. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Caminera y Policía Científica.

Fiscalía investiga las causas y circunstancias en las que ocurrió el choque.

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