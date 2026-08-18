Las cuatro víctimas del accidente frontal ocurrido este martes en ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres, fueron identificadas. Todos eran hombres mayores de edad y viajaban en la camioneta que chocó contra un camión.
Identifican a las cuatro víctimas del accidente frontal en ruta 8 en Treinta y Tres: tenían entre 27 y 46 años
Las cuatro personas que murieron viajaban en la camioneta que chocó de frente con un camión. Eran todos hombres mayores de edad.
El conductor tenía 46 años. Entre los tres acompañantes había dos hermanos de 27 años y otro hombre de 31 años, informó la Policía Caminera este martes de mañana.
El accidente ocurrió sobre las 17:00 en el kilómetro 300 de la ruta 8. Por causas que todavía se investigan, una camioneta doble cabina y un camión chocaron de frente.
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Como consecuencia del impacto, murieron las cuatro personas que viajaban en la camioneta, que tenía matrícula de Rivera y circulaba hacia Melo.
En tanto, el camión, de origen brasileño, iba hacia la ciudad de Treinta y Tres. Su conductor resultó ileso y la prueba de alcoholemia realizada en el lugar dio resultado cero.
Tras el accidente, la ruta permaneció cortada durante varias horas. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Caminera y Policía Científica.
Fiscalía investiga las causas y circunstancias en las que ocurrió el choque.
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