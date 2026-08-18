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TRES IMPUTADOS Y CINCO CONDENADOS

Operativo por contrabando permitió incautación valuada en más de 13 millones de pesos y ocho detenciones

Los delincuentes llevaban la mercadería desde Artigas a Tacuarembó, donde la mercadería fue incautada en depósitos. También se decomisaron 11 vehículos.

Foto: Ministerio del Interior.&nbsp;

Foto: Ministerio del Interior. 

Operativo por contrabando terminó con tres imputados, cinco condenados y una incautación valuada en $13.024.901.

Hubo siete allanamientos, cinco en Artigas y dos en Tacuarembó. Resultó en ocho detenidos y la incautación fue de mercadería valuada en $9.044.901, 11 vehículos por $3.980.000, efectivo en pesos, reales y dólares, cheques, un revólver, vainas y municiones, así como 13 celulares.

Los delincuentes trasladaban mercadería desde Artigas hacia Tacuarembó, donde estaba dispuesta en depósitos. Entre la mercadería que contrabandeaban había 26.622 producto de higiene y limpieza, 31.378 medicamentos, 978 botellas de whisky de diferentes marcas, 162 unidades de golosinas, 36960 unidades de jugo en polvo, 1308 unidades de energizante, 12.280 unidades de alfajores.

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Los vehículos de los que disponían los delincuentes eran seis camionetas, cuatro automóviles y un camión.

Trabajaron en conjunto en la Operación Polonio las jefaturas de Artigas, Rivera y Tacuarembó, con la Dirección de Investigaciones y la dirección de Información Táctica.

Las imputaciones fueron para un hombre, que deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y uso de tobillera por 180 días, investigado por el delito de contrabando. También contra otros dos hombres, por reiterados delitos de contrabando agravado, reiterados delitos de lavado de activos y reiterados delitos de defraudación tributaria. Ambos aguardarán la investigación con tobillera y arresto domiciliario total por 120 días.

Las condenas fueron para una mujer y cuatro hombres, por contrabando, con diez meses de libertad a prueba.

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