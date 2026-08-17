Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8

Un siniestro de tránsito fatal entre una camioneta doble cabina y un camión tractor dejó cuatro muertos en ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres.

La Policía Caminera catalogó el hecho como de "extrema gravedad" y advierte que la ruta permaneció totalmente cortada en la zona, a la altura del kilómetro 300, durante varias horas.

El camión de origen brasileño circulaba hacia la ciudad de Treinta y Tres, mientras que la camioneta, matriculada en Rivera, transitaba hacia la ciudad de Melo.

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Las víctimas fatales circulaban en la camioneta que chocó de frente con el camión sobre las 17:00 horas de este lunes. Se trataría de cuatro hombres.

El conductor del camión resultó ileso y la alcoholemia resultado negativa para alcohol en sangre.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Caminera y Policía Científica y la Fiscalía de 1º turno.