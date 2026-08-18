Pelea entre dos hombres que viven en la calle terminó con un apuñalado en Cordón; el autor fue detenido

Una cámara de seguridad captó un momento del ataque en una estación de servicio.

Una cámara de seguridad captó un momento del ataque en una estación de servicio.

Dos hombres que viven en la calle discutieron a primera hora de este martes en el barrio Cordón y el altercado escaló hasta que uno apuñaló a otro en el pecho.

Parte de la discusión quedó registrada en cámaras de videovigilancia de una estación de servicio ubicada en Miguelete y Minas, a las que accedió Subrayado.

Allí se observa que el agresor avanza sobre el hombre de campera azul, que tiene su mano sobre el pecho porque, según los análisis primarios de la Policía, ya había sido herido.

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Tras la discusión, el herido se retiró del lugar y fue encontrado por la Policía a pocos metros; pese a que no quería ser asistido, fue trasladado al Hospital Maciel donde permanece internado con una herida de arma blanca en el pecho. Tiene 38 años y varios antecedentes penales.

Mientras tanto, otros efectivos detuvieron al agresor, que tiene 42 años, tres antecedentes penales y vive en la calle calle, según información policial.

Los investigadores de la zona operacional I preservaron la escena en la estación de servicio, donde trabajó Policía Científica recabando evidencia, mientras tanto, el detenido quedará a disposición de Fiscalía y se monitorea el estado de salud del hombre que resultó apuñalado.

En la mañana de este martes, Policía Científica trabajó en la escena.