Banco Central mantiene tasa pero advierte por subas de precios de servicios

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75%, en la medida que sus proyecciones de inflación (4,5% anual) coinciden con las expectativas de los agentes financieros.

Sin embargo, en su comunicado el Central señala que “algunos componentes más persistentes de la inflación -en particular ciertos servicios- continúan registrando niveles relativamente elevados y requieren mantener su monitoreo específico en los próximos meses”.

Cabe recordar que, según el último informe del IPC, los precios de los no transables (básicamente servicios locales), aumentaron 5,8% anual, mientras que los transables (productos de importación/exportación o que compiten con importador) subieron 2,2% en el último año.

Seguí leyendo FNC analiza cierre de planta de Minas e inversión de USD 14 millones para concentrar producción de cerveza en Montevideo

El Comité de Política Monetaria agrega que las expectativas de inflación a dos años permanecen alineadas: los analistas y los mercados financieros las ubican en 4,5%; y los empresarios en 5%. “Hay consenso de que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia”, remarca.

Según el BCU, el entorno internacional mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global, por el conflicto en el Golfo Pérsico, lo que obliga a ser cautelosos. Agrega que la actividad económica en Uruguay evoluciona por debajo de su crecimiento potencial y el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable.

Por todo esto, se evaluó que mantener la tasa es lo más adecuado para la estabilidad de precios y preservar las expectativas en la meta de 4,5%.