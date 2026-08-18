El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75%, en la medida que sus proyecciones de inflación (4,5% anual) coinciden con las expectativas de los agentes financieros.
Banco Central mantiene tasa pero advierte por subas de precios de servicios
El Comité de Política Monetaria destaca que las expectativas de inflación se alinean con la meta de 4,5% anual.
Sin embargo, en su comunicado el Central señala que “algunos componentes más persistentes de la inflación -en particular ciertos servicios- continúan registrando niveles relativamente elevados y requieren mantener su monitoreo específico en los próximos meses”.
Cabe recordar que, según el último informe del IPC, los precios de los no transables (básicamente servicios locales), aumentaron 5,8% anual, mientras que los transables (productos de importación/exportación o que compiten con importador) subieron 2,2% en el último año.
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El Comité de Política Monetaria agrega que las expectativas de inflación a dos años permanecen alineadas: los analistas y los mercados financieros las ubican en 4,5%; y los empresarios en 5%. “Hay consenso de que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia”, remarca.
Según el BCU, el entorno internacional mantiene un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global, por el conflicto en el Golfo Pérsico, lo que obliga a ser cautelosos. Agrega que la actividad económica en Uruguay evoluciona por debajo de su crecimiento potencial y el mercado de trabajo se mantiene relativamente estable.
Por todo esto, se evaluó que mantener la tasa es lo más adecuado para la estabilidad de precios y preservar las expectativas en la meta de 4,5%.
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