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quedaron filmados

Turista estadounidense fue apuñalado durante una rapiña: agresores le habían pedido dinero dentro de un casino

La rapiña fue en la calle y quedó filmada. Una mujer le robó USD 2.500 al turista, mientras que un hombre lo apuñaló enseguida.

Videos cedidos a Subrayado muestran el momento de la rapiña en el Centro.

Captura del video cedido a Subrayado.

Captura del video cedido a Subrayado.

El hombre está internado en el Hospital Maciel a donde ingresó en estado grave y tuvo que ser operado por una herida en el abdomen tras recibir una puñalada.

Tal como quedó registrado en cámaras de vigilancia a las que accedió Subrayado, el hombre discutía con otro que antes le había pedido dinero dentro de un casino, pero el turista se negó.

Foto: Subrayado. Calle Andes, Centro de Montevideo.
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Un estadounidense fue apuñalado en el Centro y se encuentra grave: un sospechoso está detenido

Una vez en el cruce de Andes y Mercedes, el mismo hombre le exigió sus pertenencias y, ante la negativa, una mujer le robó su billetera con USD 2.500, según explicó la víctima. Forcejearon, la mujer se fue corriendo con el dinero y el otro hombre lo apuñaló en el abdomen.

El turista permanece internado mientras tanto los investigadores continúan trabajando para dar con los responsables de la rapiña.

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