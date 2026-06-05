Turista estadounidense fue apuñalado durante una rapiña: agresores le habían pedido dinero dentro de un casino

Videos cedidos a Subrayado muestran el momento de la rapiña en el Centro.

Los investigadores de la zona operacional I trabajan por estas horas para dar con los delincuentes que rapiñaron a un estadounidense de 39 años en Andes y Mercedes casi a las cinco de la mañana de este jueves.

El hombre está internado en el Hospital Maciel a donde ingresó en estado grave y tuvo que ser operado por una herida en el abdomen tras recibir una puñalada.

Tal como quedó registrado en cámaras de vigilancia a las que accedió Subrayado, el hombre discutía con otro que antes le había pedido dinero dentro de un casino, pero el turista se negó.

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Una vez en el cruce de Andes y Mercedes, el mismo hombre le exigió sus pertenencias y, ante la negativa, una mujer le robó su billetera con USD 2.500, según explicó la víctima. Forcejearon, la mujer se fue corriendo con el dinero y el otro hombre lo apuñaló en el abdomen.

El turista permanece internado mientras tanto los investigadores continúan trabajando para dar con los responsables de la rapiña.