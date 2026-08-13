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PAGOLA Y DUVIMIOSO TERRA

Murió el hombre que fue apuñalado mientras dormía en la zona de Tres Cruces; hay un sospechoso detenido

El hecho de violencia ocurrió en la tarde de este jueves en las inmediaciones de Pagola y Duvimioso Terra.

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Murió el hombre que fue apuñalado mientras dormía en la tarde de este jueves en las inmediaciones de Pagola y Duvimioso Terra, en la zona de Tres Cruces.

Por este caso hay una persona detenida. El fallecido aún no está identificado.

El caso

un hombre esta grave tras ser apunalado en la espalda en la calle en la zona de tres cruces
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Un hombre está grave tras ser apuñalado en la espalda en la calle en la zona de Tres Cruces

Cuando la Policía llegó a la zona encontró a la víctima sentada en una silla en una estación de servicio de bulevar Artigas y Pagola. A los efectivos, les dijo que estaba durmiendo cuando en determinado momento se le acercó otro hombre y lo apuñaló, sin dar más detalles. El herido fue trasladado a la emergencia del Círculo Católico, ubicada a pocas cuadras del lugar.

En el centro asistencial fue diagnosticado como herido de arma blanca y fue derivado a block quirúrgico para determinar la gravedad de la lesión sufrida.

La Policía relevó el lugar donde ocurrió la agresión en busca de indicios, ya que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, y logró el testimonio de una mujer de 30 años, que estaba junto a la víctima en situación de calle. La testigo afirmó que se trataría de una rapiña y que al hombre apuñalado le habrían robado una mochila.

A dos cuadras del lugar, los efectivos identificaron y detuvieron a un hombre de 30 años como sospechoso del hecho. El caso está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Policía de Montevideo.

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