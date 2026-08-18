Dos personas heridas de arma de fuego tras intercambio de disparos en Flor de Maroñas

Dos personas resultaron heridas de arma de fuego en la tarde de este martes en Camino Maldonado y Areguatí, frente a Policía Caminera, en el barrio Flor de Maroñas.

La primera versión que maneja la Policía, según supo Subrayado, indica que dos delincuentes en una moto rapiñaron un comercio y durante la huida efectuaron varios disparos.

A medida que los investigadores comenzaron a analizar la escena se dieron cuenta que esta versión no era tan exacta y que, de acuerdo a información primaria que manejan hasta el momento, delincuentes en moto atacaron a una persona que estaba en la puerta del comercio. Luego de dispararle, desde el local, salieron en busca de los delincuentes en una camioneta y armados y efectuando disparos.

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La camioneta y la moto chocaron en la esquina y se cayó el arma que llevaban los delincuentes del birrodado. Se trata de una pistola modificada que permite un mayor poder de fuego.

La camioneta impactó contra la fachada de una vivienda, a dos cuadras de Camino Maldonado y Areguatí.

En la escena quedaron varias vainas y un arma de fuego, producto de lo que la Policía cree que fue un intercambio de disparos, quedando descartada la hipótesis de la rapiña.