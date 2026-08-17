"Fallas en la comunicación": Ascot confirmó que "no hubo amenazas" y que chofer cambió versión ante la Policía "por los nervios"

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) emitió un comunicado en la noche de este lunes en el que señala que "no hubo amenazas" y que la versión dada en un primer momento por el conductor del coche 65 de la línea 2 de Coetc, "no fue la que más tarde y tranquilo dio en comisaría".

Desde Ascot se refieren a "fallas en la comunicación" que los llevaron a tomar una medida de fuerza y emitir un comunicado este domingo.

"En dicho informe trasladamos la información que recibimos del compañero chofer quien entendemos que influenciado por los nervios por los distintos hechos de violencia que vienen sufriendo los trabajadores del transporte, por el estado emocional del momento dio una versión que no fue la que más tarde y tranquilo dio en comisaría y la que mantiene hasta ahora", indica el comunicado.

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Y agrega: "No hubo amenazas, él accedió a trasladarlos. No es fácil para un chofer estar expuesto constantemente a situaciones de violencia y acoso, por el mero hecho de estar trabajando".

El caso

Este domingo, Ascot emitió un comunicado en el que señalaba que el conductor del coche 65 de la línea 2 de Coetc había sido víctima de amenazas verbales, hostigamiento psicológico y extorsión por parte de hinchas de Peñarol.

El episodio ocurrió una semana después del secuestro de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro, quienes, a punta de revólver, obligaron al conductor a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni.

El trabajador no quiso hacer una denuncia porque, según señaló, no recibió amenazas, dijo ante la Policía.

El trabajador se presentó pasadas las 21:50 en la seccional 9.ª para notificar lo ocurrido. Dijo que circulaba desde Colón hacia Portones cuando, al llegar a la Plaza Colón y realizar la parada, subió el grupo de hinchas. Según declaró, algunos de ellos le pidieron que dejara de realizar paradas porque iban a secuestrar el ómnibus.

El chofer les respondió que “no va a ser así”, según relató e informaron fuentes policiales a Subrayado.

Más adelante, cuando llegaban a Dámaso Antonio Larrañaga, dos de los hinchas se acercaron al conductor y le pidieron que no ingresara por avenida Centenario. Le explicaron que en el Parque Central había una fiesta por el Día del Niño y que podía haber problemas entre hinchadas.

Los dos pasajeros le pidieron que continuara por avenida Batlle y Ordóñez (ex Propios) hasta 8 de Octubre, donde iban a bajar. El chofer señaló ante la Policía que estos dos hinchas en ningún momento le hablaron en un tono amenazante.

El trabajador dijo que decidió seguir el trayecto indicado, para su tranquilidad y la de los pasajeros. Al llegar a 8 de Octubre, los hinchas bajaron del ómnibus sin generar otros problemas.

Según agregó el conductor, no hubo daños en el ómnibus ni pasajeros lesionados.

La actividad a la que los hinchas hicieron referencia existía pero había sido postergada por razones climáticas.

El sindicato

De acuerdo con el sindicato, los hinchas aurinegros presionaron al trabajador para que modificara el recorrido habitual del ómnibus y pudiera llegar más rápido a su destino.

Tras la situación, el chofer quedó en un estado de nervios y debió ser atendido por un servicio médico. Ascot-Coetc informó que luego se comunicó con él y que actualmente se encuentra en su domicilio y más tranquilo.

Como medida de protesta y para proteger a los trabajadores, el sindicato decidió interrumpir el servicio de la línea 2 desde las 18:30 del domingo y retomarlo con los servicios nocturnos. La medida buscó evitar que los trabajadores tuvieran contacto con los involucrados en la salida del partido de Peñarol.

“Una vez más un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de fútbol”, señaló Ascot-Coetc.

El sindicato reclamó mayores garantías de seguridad para los trabajadores del transporte y anunció que volverá a plantear la situación ante el Ministerio del Interior y los organismos correspondientes.