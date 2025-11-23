Una mujer murió y un hombre sufrió quemaduras graves en incendio de vivienda en Palermo

Una mujer murió y hombre sufrió quemaduras graves e inhalación de humo tras incendiarse su vivienda en las calles Ejido y Gonzalo Ramírez, en la zona de Palermo .

Efectivos del Destacamento de Bomberos Centro–Cordón concurrieron a la casa con piso de madera que tomó fuego, constatando que se había generalizado.

De inmediato, lograron control el foco y rescataron a un hombre mayor de edad que se encontraba resguardado en el baño. El mismo presentaba quemaduras graves e inhalación de humo.

Fue retirado y atendido en el lugar por personal médico de SUAT, siendo posteriormente trasladado al Hospital Maciel con diagnóstico primario: inconsciente, con quemaduras graves.

Según información posterior brindada por personal policial, el mismo sería trasladado al Cenaque. Por su parte, la mujer fue encontrada muerta en el living.

Personal de Investigación de Siniestros de Bomberos se hizo presente en la escena, realizando el relevamiento de indicios y la recolección de pruebas para la investigación del origen y la causa del incendio.