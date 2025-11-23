Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy

Dos hombres murieron y uno resultó gravemente herido tras incidentes en el marco de una competencia de motos en el Chuy , del lado brasileño.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que los hombres tuvieron problema en un local nocturno ubicado del lado uruguayo y posteriormente fueron ejecutados en la vía pública. La Policía encontró 15 vainas en la escena.

Información primaria indica que los fallecidos serían oriundos del departamento de Maldonado.

En estos momentos una persona declara en la Seccional 5° de Chuy,

Trabaja en el caso la Brigada Militar, Policía Civil y Policía Uruguaya.