RECIBÍ EL NEWSLETTER
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en un restaurante sobre General Flores

El intento de rapiña ocurrió en la mañana de este sábado en un restaurante ubicado en General Flores y Luis Alberto de Herrera. Un policía abatió a uno de los delincuentes y detuvo a otro.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.&nbsp;

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.&nbsp;

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.&nbsp;

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 

Un intento de rapiña terminó con un delincuente abatido, a las diez de la mañana de este sábado, en el barrio Brazo Oriental de Montevideo, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

Según información a la que accedió Subrayado, dos delincuentes fueron al lugar en moto y uno de ellos ingresó al local amenazando a los empleados para que entregaran dinero. Un policía que estaba en el lugar afirmó que se identificó como tal y le disparó al rapiñero, quien murió en la cocina.

El segundo hombre, que esperaba afuera en la moto, intentó huir al escuchar los disparos pero el policía disparó cuatro veces más, vidrio del local mediante, y cayó con la moto. Corrió media cuadra pero fue detenido, también por el funcionario policial, que vestía de particular.

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.
Seguí leyendo

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir
fotoemi-la-pasiva-general-flores-luis-alberto-de-herrera-policia-}
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

El policía se encuentra ileso y no hubo otras víctimas. El Ministerio del Interior informó que en la escena fue incautado el revólver y la moto sin chapa matrícula que usaron los delincuentes.

Una de las fiscales a cargo de la investigación, de Homicidios Mirta Morales, estuvo en la escena e informó que no hubo intercambio de disparo, pese a que el delincuente estaba armado. “Estaban armados, estaba el arma y quedó filmado. Hay mucha evidencia”, valoró. Agregó que el abatido tenía antecedentes penales.

El local está ubicado en avenida General Flores esquina Luis Alberto de Herrera. Los empleados habían abierto las puertas a las nueve de la mañana.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
SUBASTA DE JND

Remataron en 343.000 dólares los nueve autos de alta gama incautados al narcotráfico

Te puede interesar

Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.
Favio Freire

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. 
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Este sábado

Arrestaron a Bolsonaro por intentar romper su tobillera y el juez pidió enviarlo a la cárcel por riesgo de fuga

Dejá tu comentario