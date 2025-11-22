Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en un restaurante sobre General Flores

Un intento de rapiña terminó con un delincuente abatido, a las diez de la mañana de este sábado, en el barrio Brazo Oriental de Montevideo, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

Según información a la que accedió Subrayado, dos delincuentes fueron al lugar en moto y uno de ellos ingresó al local amenazando a los empleados para que entregaran dinero. Un policía que estaba en el lugar afirmó que se identificó como tal y le disparó al rapiñero, quien murió en la cocina.

El segundo hombre, que esperaba afuera en la moto, intentó huir al escuchar los disparos pero el policía disparó cuatro veces más, vidrio del local mediante, y cayó con la moto. Corrió media cuadra pero fue detenido, también por el funcionario policial, que vestía de particular.

Seguí leyendo A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir

fotoemi-la-pasiva-general-flores-luis-alberto-de-herrera-policia-} Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

El policía se encuentra ileso y no hubo otras víctimas. El Ministerio del Interior informó que en la escena fue incautado el revólver y la moto sin chapa matrícula que usaron los delincuentes.

Una de las fiscales a cargo de la investigación, de Homicidios Mirta Morales, estuvo en la escena e informó que no hubo intercambio de disparo, pese a que el delincuente estaba armado. “Estaban armados, estaba el arma y quedó filmado. Hay mucha evidencia”, valoró. Agregó que el abatido tenía antecedentes penales.

El local está ubicado en avenida General Flores esquina Luis Alberto de Herrera. Los empleados habían abierto las puertas a las nueve de la mañana.