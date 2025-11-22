Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores

La adolescente condenada es la tía del niño. Foto: Subrayado.

La Justicia condenó a dos adultos y una menor por haber raptado a un niño de 2 años que estaba bajo el cuidado de su bisabuela en la ciudad de Flores. El menor estaba en la casa de la mujer en la noche del martes cuando dos adolescentes, tíos maternos, ingresaron y se lo llevaron.

El destino fue la ciudad de Durazno. El miércoles en la mañana, la Policía hizo dos allanamientos y en una de las casas rescató al niño, que se encontraba en buen estado de salud, y detuvo a dos adultos y la adolescente de 17 años, tía del menor.

La Justicia condenó este sábado a la pareja de adultos por el delito de sustracción o retención de un menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores. Deberán cumplir ocho meses de libertad a prueba; fijaron domicilio, deben asistir a una seccional una vez por semana y se les colocó una tobillera electrónica. Además, deberán hacer trabajos comunitarios una vez por semana, dos horas diarias, por siete meses.

En tanto, la adolescente, tía del niño, fue condenada con medidas socioeducativas pero que no la privan de su libertad, por diez meses. Finalmente el niño de 2 años fue llevado nuevamente con su bisabuela, quien posee su tenencia.

Temas de la nota Niño

Flores

Durazno