libertad a prueba

Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores

Dos adultos fueron condenados con libertad a prueba, se les colocó tobillera y deben hacer trabajo comunitario; y una adolescente, tía del menor, recibirá medidas socioeducativas.

La adolescente condenada es la tía del niño.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Justicia condenó a dos adultos y una menor por haber raptado a un niño de 2 años que estaba bajo el cuidado de su bisabuela en la ciudad de Flores. El menor estaba en la casa de la mujer en la noche del martes cuando dos adolescentes, tíos maternos, ingresaron y se lo llevaron.

La Justicia condenó este sábado a la pareja de adultos por el delito de sustracción o retención de un menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores. Deberán cumplir ocho meses de libertad a prueba; fijaron domicilio, deben asistir a una seccional una vez por semana y se les colocó una tobillera electrónica. Además, deberán hacer trabajos comunitarios una vez por semana, dos horas diarias, por siete meses.

Foto: Subrayado.
En tanto, la adolescente, tía del niño, fue condenada con medidas socioeducativas pero que no la privan de su libertad, por diez meses.

Finalmente el niño de 2 años fue llevado nuevamente con su bisabuela, quien posee su tenencia.

