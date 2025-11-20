RECIBÍ EL NEWSLETTER
FUEGO CONTROLADO

Un incendio obligó a evacuar la sede de la COP30 en Belém

Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la ONU. El fuego fue controlado.

incendio-cop30-afp

Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado, constató la AFP.

Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la ONU.

Un periodista de la AFP observó que el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras. El humo se extendió dentro y fuera del recinto, lo que provocó un movimiento de pánico inicial.

La organización brasileña de la COP informó minutos después del incidente que el incendio "está controlado y no dejó heridos".

Personal de seguridad y de la ONU se precipitaron con extintores para tratar de contener el fuego. Luego acudieron bomberos de un cuartel ubicado cerca del lugar.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP, bajo una ligera lluvia que se mezclaba con olor a plástico quemado.

El incendio se desató mientras ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y el financiamiento climático, cuando falta un día para que termine la conferencia.

"Estaba firmando un acuerdo con un país" cuando comenzó la evacuación, comentó a la AFP el jefe negociador brasileño, Mauricio Lyrio.

"En unos minutos sabremos qué ocurrió (...), tal vez un cortocircuito o un teléfono cargando", dijo a la televisión el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino.

Casi toda la estructura de la COP está instalada bajo grandes carpas.

La elección de Belém, una ciudad pobre amazónica, como sede para la COP supuso varios desafíos logísticos para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras una crisis por los elevados costos de hospedaje, la presidencia brasileña de la COP recibió la semana pasada una queja de la ONU luego de que un grupo indígena forzara el dispositivo de seguridad durante una protesta.

FUENTE: AFP

